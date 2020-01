Er is geld, nu de goede ideeën nog!

Door: Redactie

Een omgekeerde redenatie treffen we aan in Haren. Meestal zijn er goede ideeën, maar ontbreekt het geld. In dit verhaal gaat het nét even anders. Twee fondsen hebben geld op de plank liggen en zoeken nu naar goede projecten die zij in Haren kunnen financieren. Tweeluik om blij van te worden.

Fonds 1: Stichting Old Grand-Dad Club Nederland

In kas: 150.000 euro per jaar (landelijk) waarvan rond 17.000 afgelopen jaar in de regio Haren werd geschonken.

Contact: Jacques W v.d.Oudenweijer, Haren jawovado@gmail.com

Focus: Kinderen met een handicap

Foto: Jacques W. v.d. Oudenweijer

Voor dit fonds ligt de bakermat bij golfclubs in Nederland. Verschillende clubs hebben hun ‘golfende grootvaders’ gemobiliseerd om geld opzij te leggen voor kinderen met een handicap. Grootvaders hebben meestal wel iets met deze doelgroep en dat levert op landelijke schaal rond 150.000 euro per jaar op. In onze regio is Jacques Oudenweijer (75) een bevlogen Old Grand-Dad, die zich op de club in Glimmen (De Poll) rekent tot een speler met gemiddeld talent. Hij zet zich in voor de fondswerving en ook voor het verdelen van de donaties rond Haren.

“Ik ben zeer begaan met het lot van kinderen met een handicap”, zegt hij. “Dat is begonnen toen ik voor mijn werk in de gewasbescherming in Engeland eens rode mieren moest bestrijden bij een tehuis voor kinderen. Ik werd daar geconfronteerd met kinderen met een waterhoofd en dat hakte er hard in. Ik was geschokt. In 1987 kwam ik in Haren wonen en zag bij Visio aan de Rijksstraatweg slechtziende kinderen met een handicap achter het hek zitten en ook dat raakte me toen. Zo is het begonnen.”

Golfclub

In 2001 was Van de Oudenweijer toe aan golfen en hij werd lid in Glimmen. “Ik zou bijna mijn eerste kleinkind krijgen en hoorde toen van de stichting Old Grand-Dad. Ik ben me daar sindsdien voor gaan inzetten en geen golfende opa is nog veilig, haha. In Glimmen hebben we 130 donateurs, die samen ieder jaar goed zijn voor ruim 4000 euro. Landelijk halen we met 6500 donateur-leden een bedrag op van 150.000 euro per jaar.”

Op zoek

Van de Oudenweijer is steeds op zoek naar projecten die passen binnen de doelstellingen en dat is niet zo eenvoudig. Daarom past hem een stukje in Haren de Krant heel goed. “Laat de mensen contact met ons opnemen, het loont de moeite”, zegt hij.

Recente projecten

Ilmarinen Vinkhuizen: Kreeg 7000,- voor aanschaf van een Acheeva Learning Station

(ligbed-rolstoel) voor kinderen met zware handicap.

Prins Johan Friso Mytylschool Haren: Kreeg 4600 euro voor een verrijdbare tafeltennistafel en een aangepast luchtkussen.

Visio De Heukelom Haren: Kreeg 5000 euro voor een glijbaan zonder trap, aangepast aan kinderen met een visuele beperking.

Fonds 2: Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren

In kas: 45.000 euro (eenmalig voor 2020)

Contact: Theo Sieling st.f.w.haren@gmail.com

Focus: Welzijn in voormalige gemeente Haren bevorderen

Foto: Tjardo Louwe (links) en Theo Sieling (oud-wethouder Haren)

Deze stichting werd in 1994 opgericht en vloeide voort uit ‘bejaardenwerk’ in Haren. Tjardo Louwe (Haren) en Theo Sieling (Onnen) zitten in het bestuur en leggen uit waarom zij zo’n fors geldbedrag te verdelen hebben. “We waren eigenlijk een slapende stichting”, zegt Louwe. “We merkten dat de projecten die wij wilden helpen, ook zonder onze hulp van de grond kwamen.” Sieling: “De gemeente Haren en Torion maakten eigenlijk al heel veel mogelijk. Dan blijft het geld dus gewoon in zo’n stichting zitten.” Het is opmerkelijk, dat er zoveel jaren geld op de rekening stond, zonder dat dit werd aangewend voor welzijnsprojecten. Louwe en Sieling erkennen dat en ze vinden dat ze misschien actiever op zoek hadden moeten gaan naar nieuwe doelen. Hun appèl in deze krant mag worden gezien als een manier om alsnog het geld ten goede te laten komen aan het welzijn in Haren.

Doel en criteria

De Stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van maatschappelijke activiteiten die het welzijn in de zin van participatie bevorderen van (met namen kwetsbare) inwoners van de voormalige gemeente Haren. Uitkeringen (subsidies) aan derden en besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting Criteria voor het verstrekken van een bijdrage zijn in beginsel:

Er moet sprake zijn van cofinanciering;

Er wordt geen bijdrage verstrekt in de exploitatie van projecten;

Er wordt geen bijdrage verstrekt in de ontwikkelingskosten van projecten waarvan niet vaststaat dat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd;

Er wordt een maximum van €5000,- gehanteerd voor de te verstrekken bijdrage;

Er worden geen bijdragen verstrekt aan particuliere initiatiefnemers .

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een subsidie vanuit de Stichting Fondsenbeheer Welzijn Haren kunnen zich wenden tot de secretaris van het bestuur van de stichting, de heer T. Sieling. Email: St.F.W.Haren@gmail.com