Zondag 23.45 uur: Ernstig ongeval met gewonden aan Rijksstraatweg Haren (met updates)

Door: Redactie

Zondagavond rond 23.40 uur zijn de hulpdiensten, waaronder de brandweer, uitgerukt naar de Rijksstraatweg in Haren.

Het zou gaan om een zeer ernstig ongeval, waar meerdere gewonden bij zouden zijn gevallen. De brandweer plaatst op dit moment (23.55 uur) schermen rond het wrak (zie foto).

Bijzonderheden ontbreken. Hieronder foto’s en updates. Berichtgeving wordt maandagochtend hervat vanaf 7.00 uur als er meer bijzonderheden bekend zijn.

Update 0.00 uur: Het gaat om de Rijksstraatweg nabij het tankstation Shell Esserberg.

Update 0.20 uur: Het gaat om een eenzijdig ongeval met een auto. Eén persoon zit nog bekneld in het wrak, de andere persoon wordt op dit moment behandeld in een ambulance.

Het wrak ligt op het rijwielpad langs de Rijksstraatweg in de richting van Groningen.

Update 0.22 uur: Op dit moment zijn nog drie ambulances ter plaatse, twee ambulances zijn leeg weer vertrokken. Ook zijn brandweer en politie bij de plaats van het ongeval. Het gaat om de kruising Vestijklaan/Rijksstraatweg/Esserweg of daar vlakbij.

Update 0.26 uur: Het lijkt erop dat de auto reed in de richting van Groningen. Het ongeval gebeurde kort nadat het voertuig de Shell voorbij was gereden.

De eerste foto’s van de plaats van het ongeval zijn gemaakt door R. Meter en M. Nuver 112Groningen/Haren de Krant

Op deze foto is te zien hoe er achter het scherm wordt gewerkt door de hulpdiensten. De foto is genomen in richting Haren. 112Groningen/Haren de Krant M. Nuver