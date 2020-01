Exclusief concert van Laura Fygi in Paterswolde

Nieuws:

Op zaterdag 29 februari 2020 geeft Laura Fygi een exclusief concert in Fletcher Familiehotel Paterswolde. Tijdens dit unieke concert wordt de jazz-zangeres begeleid door het Trio Galantes.

Haar stem, prachtige dictie en perfecte timing geven haar alle vrijheid om te zijn wie ze wil zijn: een internationale ster die met hetzelfde gemak in de Londendse Ronnie Scott’s Jazzclub als op de allergrootste podia staat. Ze maakt van een song een verhaal dat u rechtstreeks in uw hart raakt. De klassiek geschoolde musici Alvaro Pinto Lyon uit Chili, Humberto Albores Martinez uit Mexico en Augusto Valença uit Brazilië hebben elkaar gevonden in hun passie voor Latin muziek en die liefde delen ze met Laura. Ze bleken veel van dezelfde songs op hun repertoire te hebben en toen ze die eens bij toeval samen gingen zingen bleken hun stemmen en instrumenten geweldig bij elkaar te passen. Het enthousiasme groeide en nu is er een avondvullend programma voor iedereen die van romantische latin klanken houdt en ook van de bekendere jazz stukken!

Mis dit speciale concert niet en bestel nu uw ticket of arrangement met diner en/of overnachting via de website van Fletcher Events. De tickets kunnen besteld worden via 050 309 5400 of aan de receptie van Fletcher Familiehotel Paterswolde op Groningerweg 19, 9765 TA. Kijk voor meer informatie over dit concert en vele andere evenementen van Fletcher Events op www.fletcherevents.nl