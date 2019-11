Fakkeloptocht Oosterhaar met Sinterklaas zaterdag 30 november vanaf 17.30 uur

Nieuws:

Door: Redactie

Ook dit jaar komt Sinterklaas met een deel van zijn Pieten naar Oosterhaar.

Miranda Rus: “Het is de bedoeling dat wij Sinterklaas opwachten bij het winkelcentrum aan het Anjerplein va 17.30 a 17.45 uur. We gaan ons daar gereed maken voor een gezellige en sfeervolle fakkeloptocht, met dweilorkest, door de wijk. Let op, de route is anders dan de vorige keren.

We lopen nu (18.00 uur) via de Anjerlaan en steken de Waterhuizerweg over naar Tuindorpweg. Daar slaan we linksaf om door de Zwanebloemweg te lopen. Hierna komen we dan weer uit op de Tuindorpweg. Aan het eind van de weg slaan we linksaf naar de Blekenweg. Via Hemelrijk en Oldekooi, komen we dan uit op de Waterhuizerweg en lopen dan zo door naar het buurthuis, MFC de Mellenshorst. Daar wacht ons nog een Sinterklaasbal met Dj Nico! Dus trek jouw mooiste pak of jurk aan. Wie weet, win je nog een mooi prijsje.

Na het bal zal er aan de jongste kinderen, door de Pieten, nog een cadeautje worden gegeven. Iedereen is welkom, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en natuurlijk alle kinderen.

Vergeten jullie de lampion stokjes niet? Het is dan al best donker en we kunnen best wat extra lichtjes gebruiken.

Zodat het goed verlicht is voor Sinterklaas.”