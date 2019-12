Fietser licht gewond na ongeval Hertenlaan (met update)

Door: Redactie

Met sirenes en zwaailichten zijn hulpdiensten maandag om 17.30 uur uitgerukt naar de Hertenlaan te Haren.

Op de drukke kruising met de Jachtlaan en Nieuwlandsweg zou een ongeval met letsel hebben plaatsgevonden. Nadere info volgt.

Update maandag 19.00 uur: Een auto is op de genoemde kruising in botsing gekomen met een fietser, die licht gewond raakte en werd gecontroleerd door ambulancepersoneel van de Rapid Responder. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de aanrijding kon gebeuren (wie de voorrangsfout maakte) is niet duidelijk.

Foto: 112Groningen / Haren de Krant