Fotogalerij intocht Sinterklaas 2019

Nieuws:

Door: Redactie

De Perspiet heeft op zaterdag 23 november veel foto’s gemaakt tijdens de intocht van Sint Nicolaas in Haren. Misschien staat u er op. In ieder geval is het vast leuk om de plaatjes te bekijken, om weer even de sfeer van die dag te proeven.

Binnenkort zijn hier ook de foto’s te zien van de Werkkamer van Sinterklaas. Dat evenement vond zaterdag 30 npovember plaats.

https://absolutfotografie.nl/https://www.absolutfotografie.nl/intocht-sinterklaas-c275