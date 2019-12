Geen vuurwerkvrije zones in Haren, Boeremapark wordt wel in de gaten gehouden

Door: Redactie

De gemeente gaat tien vuurwerkvrije zones benoemen om de komende weken overlast tegen te gaan. Het gaat om gebieden rond ziekenhuizen, verpleeg- en

verzorgingshuizen, begraafplaatsen en kinderboerderijen. Ook in het uitgaansgebied in de binnenstad mag geen vuurwerk worden afgestoken. De gemeente wil hiermee in deze zones mens en dier beschermen tegen het gevaar, de schade en de overlast van vuurwerk. In Haren is géén zone aangewezen.

Het Burgemeester Boeremapark staat in Haren bekend als een plaats waar (vooral jongeren) vuurwerk afsteken, ook als het geen oudjaar is. Met name de dieren in het ‘hertenkamp’ raken daardoor ernstig van slag. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het park wel in de gaten wordt gehouden. Hij zegt:”In Haren zijn geen officiële vuurwerkvrije zones, maar we hebben wel nauw contact met de mensen van de Stichting Boeremapark. Zij plaatsen net als vorig jaar zelf borden bij de ingangen van het park om mensen te vragen om geen vuurwerk in het park af te steken vanwege de aanwezige dieren. Wij hebben toegezegd dat onze gemeentelijke handhavers en collega’s van het WIJ-team het park meenemen in hun ronde om hierop toe te kunnen zien.”