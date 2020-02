Gemeente gaat in Haren en Glimmen 34 zieke kastanjebomen kappen

Nieuws:

Door: Redactie

De kastanjeziekte is afgelopen week tijdens een inspectie ontdekt bij 34 kastanjes in Haren. De gemeente haalt de kastanjes in maart weg om te voorkomen dat er spontaan takken afvallen. Er komen nieuwe bomen voor terug.

De ziekte is in 2005 opgedoken in de gemeente. Sindsdien heeft het zich verspreid onder veel kastanjes. Door de ziekte verzwakken de bomen en raken ze sneller aangetast door bijvoorbeeld zwammen. Experts zijn nog op zoek naar een remedie, bijvoorbeeld met warmteproeven en knoflook. Omdat er nog geen oplossing is, plant de gemeente voorlopig geen nieuwe kastanjes op de opengevallen plekken. In overleg met bewoners kijkt de gemeente welke andere boomsoorten er voor terug kunnen komen.

Als de gemeente meer dan twee bomen weghaalt in je straat, dan krijg je daarover een brief. Medewerkers van de bomenploeg geven uitleg op maandag 24 februari om 10 uur ter hoogte van Onnerweg 47 bij het sportpark. Heb je andere vragen? Neem dan contact op via 14050.

Welke 34 bomen gaan weg: tien bomen aan de Onnerweg, vier bomen aan de Dilgtweg, drie bomen aan de Sitterweg, twee bomen aan de Henricus Muntinghlaan, Emmalaan, Lorentzweg, Walstroweg en op de Begraafplaats Eshof, een boom aan de Prof. Dr. J.C. Schoutenlaan, Beatrixlaan, Agricolahof, Roerdompweg, Molenkampsteeg, Hoge Hereweg en Tussenziel.