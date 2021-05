Gesprek op het bankje: Jantine Knol, huisarts in Haren

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand: Jantine Knol (43), huisartsengroep Gezondheidsplein Haren.

Dag dokter. Kun jij als huisarts ook een diagnose stellen bij jezelf?

Antwoord: “Meestal lukt dat wel, maar bij twijfel ga ik naar mijn eigen huisarts. Ik heb zelf ook artsen als patiënt in mijn praktijk. Vroeger wilde een huisarts graag de hele verantwoordelijkheid op zich nemen voor de behandeling, maar we leven nu in een tijd dat we anderen om raad vragen. Dat doe ik dus ook.”

Als ik nu bewust in jouw richting zou hoesten, zou je dan aangifte tegen me doen? Antwoord: “Nou nou, niet direct hoor. Ik zou eerst een gesprek met je willen en aan je vragen waarom je dat doet. Pas als ik merk dat je dit vaker doet en ook heel bewust, zou ik aangifte doen.”

In welke stad op de wereld zou je wel een jaartje willen wonen? Antwoord: “Kopenhagen. Een mooie stad met sfeer. Leuke taal. De mensen lijken wel wat op ons en daarom vallen we daar minder op. Dat vind ik heerlijk. In Azië waren we een bezienswaardigheid en dat voelt soms wat ongemakkelijk. Ik snap ergens ook hoe buitenlanders zich soms kunnen voelen in Nederland en dat het integreren niet gemakkelijk is als je er anders uitziet.”

Zou je in een paar zinnen de functie van de Europese Unie kunnen uitleggen? Antwoord: “Jemig, nee. Ik weet dat het gaat om overkoepelend beleid. Ik heb een goed gevoel bij Europese samenwerking. Maar ik vraag me wel af waarom ze de agrarische sector in ons land subsidiëren. Er wordt in ons volle land al zoveel geproduceerd voor de export. Hoewel ik erg voor de boeren ben, omdat ze ook òns eten produceren. Maar het mag meer op maat.”

Welk ongezond gerecht laat je (af en toe) niet staan? Antwoord: “Patat speciaal. Het is lekker en gemakkelijk, maar ook veel te vet. Eén keer per week eten we een gerecht dat begint met een P, maar we hebben onze kinderen wel verteld waarom het eigenlijk niet gezond is.”

Welk probleem is onoplosbaar? Antwoord: “Boze mannetjes aan de macht. Kennelijk blijven die nodig en worden ze als sterke leiders gezien. Trump, Poetin, Erdogan. Noem ze maar op. Ze vechten altijd tégen iets en weinig vóór iets. Het wordt tijd voor een paar vrouwen aan de macht voor meer balans in de wereld.”

Welk voorwerp is je zo dierbaar, dat je het al jaren bewaart? Antwoord: “Een kettinkje met bloedkoraal, dat ik van mijn schoonmoeder kreeg toen mijn eerste kind werd geboren. Zij had het weer van mijn schoonvader gekregen toen haar eerste kind, mijn man, werd geboren. Het symboliseert een mijlpaal in je leven en daarom ben ik daar heel zuinig op.”

Dank je Jantine. Was een leuk gesprek. Tot ziens in Haren.

Foto door: Yvonne Flikkema-Arents