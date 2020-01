Nieuws:

Door: Redactie

De organisatie Because We Carry zet zich in voor de overvolle vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos, waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. Men voert nu een actie om kinderwagens en babydragers naar de kampen te kunnen sturen.

Heeft u een babydrager over? Lever die dan in bij Ekoplaza in De Brinken te Haren, ter attentie van Noortje Vos. Dat kan tot 17 januari.