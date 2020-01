Glimmense winnaar postcodeloterij redt de ijsvereniging

Door: Redactie

Eén van de winnaars van miljoenen in de postcodeloterij uit Glimmen (men wenst anoniem te blijven) heeft een flinke investering gedaan in het dorp.

De winnaar heeft de grond gekocht aan de Meentweg, waar sinds jaar en dag de ijsvereniging bij vorst een ijsbaan neerlegt. Het voortbestaan van de Glimmense ijsbaan was in het geding, omdat de eigenaar de grond wilde verkopen. De vereniging kon dit niet betalen en als een derde de grond zou aankopen zou het de vraag zijn of deze beschikbaar zou blijven voor dorpse schaatspret.

De loterijwinnaar heeft nu de grond aangekocht en stelt deze beschikbaar aan Ijsvereniging Glimmen. Volgens de voorzitter van de club gaat het om een bedrag tussen 100.000 en 150.000 euro.

In een uitzending van Hart van Nederland (SBS6) werd vorige week ruchtbaarheid gegeven aan dit nieuws. Men is de gulle gever zeer dankbaar.