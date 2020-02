Goede ideeën gezocht in project Groene Parel

Door: Redactie

Het afgelopen jaar heeft dorpenwethouder Philip Broeksma samen met medewerkers van de gemeente veel inwoners gesproken in Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen.Er waren ontmoetingen met b.v. buurt- en dorpsbelangen, verenigingen, ondernemers en inwonersinitiatieven.

“Vaak kwamen er tijdens deze gesprekken mooie ideeën over de toekomst van het gebied op tafel. Logisch, dát was altijd al de kracht van de inwoners van deze dorpen”, zegt Broeksma. “Hier willen we dus graag verder mee gaan. We zijn nieuwsgierig naar ideeën! Wij willen weten wat voor u belangrijk is. Daarom stellen wij alle inwoners in dit gebied in de gelegenheid om hun ideeën of gedachten naar voren te brengen. De beste ideeën gaan we uitvoeren.” De gemeente noemt dit project: Groene Parel, naar een idee van betrokken inwoners.

Ambassadeurs

Voelt u zich ook ambassadeur voor uw woonomgeving en wilt u meedoen, dan kunt u vanaf 19 februari mailen naar groeneparel@groningen.nl.

Hoe pakt men het project Groene Parel aan?

Om te beginnen gaat het gebiedsteam Haren samen met een groep inwoners meerdere bijeenkomsten voorbereiden. Deze inwoners worden de ambassadeurs van Groene Parel. In de gebiedsbijeenkomsten in april en mei nodigt de gemeente u uit om mee te praten over uw leef- woon- en werkomgeving. Er komen ongeveer tien bijeenkomsten voor de verschillende buurten en dorpen.

Prioriteiten kiezen

Als alle ideeën zijn opgehaald gaat de gemeente samen met de inwoners prioriteiten kiezen. Daarbij heeft men oog voor de urgentie, de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid. Zo bepalen de inwoners en de gemeente dus samen hoe de toekomst eruit gaat zien.

Echt uitvoeren

Uiteindelijk gaat de gemeente de gekozen ideeën een plek geven in het gebiedsprogramma en de gebiedsbegroting voor de komende jaren. Dan worden de beste ideeën echt uitgevoerd.

Wilt u meepraten?

Meld u aan: groeneparel@groningen.nl