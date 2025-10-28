Groningen Airport Eelde mag weer verder: luchthavenbesluit is binnen

Door: Redactie

Tijdens de ministerraad op 17 oktober 2025 is het luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde (GAE) vastgesteld. De luchthaven zegt blij te zijn met deze stap,

die het resultaat is van een intensief en zorgvuldig proces. Het luchthavenbesluit treedt op 1 november 2025 in werking. Hierdoor wordt het mogelijk dat er ook door lijnvliegtuigen wordt gevlogen tot middernacht en vanaf 6.00 uur. Nu mag er nog worden gevlogen tot 23.00 uur en na 6.30 uur.

Het luchthavenbesluit is een formeel besluit van de Rijksoverheid waarin wordt vastgelegd wat

op en rond een luchthaven is toegestaan. Het vervangt de vorige vergunning (de zogenoemde

Omzettingsregeling) en biedt daarmee een actueel juridisch kader voor de exploitatie van de

luchthaven. Het besluit maakt onder meer duidelijk wat de toegestane gebruiksgrenzen zijn,

zoals de geluidsruimte en de openingstijden.

De luchthaven diende in de zomer van 2024 een aanvraag in, waarmee het formele traject van

start ging. Dit was een complex proces, waarin veel rekenwerk, onderzoeken en rapporten zijn

uitgevoerd en beoordeeld. De aanvraag is gebaseerd op de langetermijnstrategie van de

luchthaven: een groei richting 350.000 passagiers per jaar, met daarnaast ruimte voor

lesvluchten (met name van de KLM Flight Academy) en maatschappelijk relevante operaties

zoals donorvluchten, vluchten van de traumahelikopter en militair verkeer.

Verruiming openingstijden voor commercieel verkeer

Om aantrekkelijker te worden voor luchtvaartmaatschappijen is aangevraagd om een verruiming

van de openingstijden, uitsluitend voor groot commercieel verkeer. Hierdoor wordt het voor

luchtvaartmaatschappijen interessanter om een toestel te stationeren op de luchthaven en

meerdere rotaties per dag uit te voeren. Deze verruimde openingstijden gelden niet voor het

andere verkeer, zoals lesverkeer. Belangrijk om te benadrukken is dat het besluit géén

verruiming biedt van de geluidsruimte of emissies: deze blijven ongeveer gelijk aan die in de

huidige vergunning.

Toekomstgericht en kader

Het nieuwe luchthavenbesluit sluit aan bij de huidige tijdsgeest, waarin maatschappelijke

inpassing steeds belangrijker wordt. Met dit besluit kan de luchthaven zich verder ontwikkelen

binnen heldere kaders, waarbij groei hand in hand gaat met maatschappelijke

verantwoordelijkheid.

Militair medegebruik

Tegelijk met het inwerking treden van het luchthavenbesluit wordt het militair medegebruik van

Groningen Airport Eelde verlengd. Hiervoor is een aparte regeling militair medegebruik

opgesteld.