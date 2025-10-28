Groningen Airport Eelde mag weer verder: luchthavenbesluit is binnen
Tijdens de ministerraad op 17 oktober 2025 is het luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde (GAE) vastgesteld. De luchthaven zegt blij te zijn met deze stap,
die het resultaat is van een intensief en zorgvuldig proces. Het luchthavenbesluit treedt op 1 november 2025 in werking. Hierdoor wordt het mogelijk dat er ook door lijnvliegtuigen wordt gevlogen tot middernacht en vanaf 6.00 uur. Nu mag er nog worden gevlogen tot 23.00 uur en na 6.30 uur.
Het luchthavenbesluit is een formeel besluit van de Rijksoverheid waarin wordt vastgelegd wat
op en rond een luchthaven is toegestaan. Het vervangt de vorige vergunning (de zogenoemde
Omzettingsregeling) en biedt daarmee een actueel juridisch kader voor de exploitatie van de
luchthaven. Het besluit maakt onder meer duidelijk wat de toegestane gebruiksgrenzen zijn,
zoals de geluidsruimte en de openingstijden.
De luchthaven diende in de zomer van 2024 een aanvraag in, waarmee het formele traject van
start ging. Dit was een complex proces, waarin veel rekenwerk, onderzoeken en rapporten zijn
uitgevoerd en beoordeeld. De aanvraag is gebaseerd op de langetermijnstrategie van de
luchthaven: een groei richting 350.000 passagiers per jaar, met daarnaast ruimte voor
lesvluchten (met name van de KLM Flight Academy) en maatschappelijk relevante operaties
zoals donorvluchten, vluchten van de traumahelikopter en militair verkeer.
Verruiming openingstijden voor commercieel verkeer
Om aantrekkelijker te worden voor luchtvaartmaatschappijen is aangevraagd om een verruiming
van de openingstijden, uitsluitend voor groot commercieel verkeer. Hierdoor wordt het voor
luchtvaartmaatschappijen interessanter om een toestel te stationeren op de luchthaven en
meerdere rotaties per dag uit te voeren. Deze verruimde openingstijden gelden niet voor het
andere verkeer, zoals lesverkeer. Belangrijk om te benadrukken is dat het besluit géén
verruiming biedt van de geluidsruimte of emissies: deze blijven ongeveer gelijk aan die in de
huidige vergunning.
Toekomstgericht en kader
Het nieuwe luchthavenbesluit sluit aan bij de huidige tijdsgeest, waarin maatschappelijke
inpassing steeds belangrijker wordt. Met dit besluit kan de luchthaven zich verder ontwikkelen
binnen heldere kaders, waarbij groei hand in hand gaat met maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
Militair medegebruik
Tegelijk met het inwerking treden van het luchthavenbesluit wordt het militair medegebruik van
Groningen Airport Eelde verlengd. Hiervoor is een aparte regeling militair medegebruik
opgesteld.
Geen reacties