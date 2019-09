Grote toeloop op nieuwe winkels Boekhandel Boomker en Bakkerij Haafs

Door: Redactie

Vrijdag tegen 16.00 uur was het opeens opvallend druk op het Raadhuisplein in Haren. Rond honderd mensen kwamen af op de officiële opening van Boomker Boeken op haar nieuwe locatie aan het Raadhuisplein (na honderd jaar) en de nieuwe concept-bakkerij van Petra en Wilfred Haafs (Bakkerscafé). De bakkerij bestaat deze maand 25 jaar.

Foto: De 25-jarige bakkerij , de entree zag er feestelijk uit.

Het waren liefhebbers van boeken en van brood die samendromden om met eigen ogen te zien hoe Ciska Haafs (de moeder van Wilfred) samen met haar kleindochters Amber en Merel de opening verrichtten door een mega-stokbrood door te snijden. Een paar meter verderop en vrijwel gelijktijdig was het de bekende streektaaldichter en taalvirtuoos Jan Siebo Uffen die een lint met boekenleggers handig doorknipte. Daarmee waren beide winkels officieel opnieuw geboren. Later in de boekwinkel op het podium hield Uffen een snedige toespraak (foto boven) in kwatrijnen en sprak voorzitter Jacob Emmelkamp van de Coöperatie Boomker Boeken de menigte toe. Intussen nipte het publiek aan de pro secco.

Intussen was het in het Bakkerscafé van Haafs erg druk. Het publiek beleefde voor het eerst de combinatie van gemakkelijke banken, de beste koffie (De Koffiewinkel) en de bakkerij. Doordat de beide winkels een open verbinding hebben, is er een bijzondere mix voelbaar van cultuur en croissants. Of: van boeken en brood.

Zaterdag kregen de eerste honderd bezoekers een gratis boekengeschenk.