Handige weetjes in de buurt – door Tuutjefluiter

Clockhuys

Iedere 1e en 3e vrijdag van de maand is het filmavond in het Filmhuis. Entree 5 euro aan de zaal te voldoen, daar is ook te zien welke film wanneer gedraaid wordt.

14 nov. 10 uur Oliverroom: Up Gesprek Humanitas voor ouderen, thema Vrijheid. Aanmelden kan, maar hoeft niet. 06 52795075 of annekedekoningmc@gmail.com

Financieel

7 nov. Bachelor Open Dag RUG. Een gratis vervoersbewijs voor reizen binnen de stad Groningen vanaf P+R Haren is verkrijgbaar bij ovbureau.nl/opendagrug

6 nov. 16 uur Rietschans Meerweg, Fiscale eindejaarstips voor ondernemers door Rolf Smid en Sanne Vogelzang van Afier, gevolgd door netwerkborrel. Inschrijving: vnoncw-nkbnoord.nl/activiteiten

Natuur

In de omgeving Onnen en Noordlaren wordt ong. 6 km aan grondkades in hoogte verbeterd. Dit is van groot belang voor het inzetten van de polders als waterberging voor de komende 30 jaar.

hunzeenaas.nl

Kerk

9 nov. 15 uur Witte Kerkje, Ds. André van de Bor overTent of Nations. Dit is een educatieve boerderij bij Bethlehem, Palestijnse christenen die op creatieve wijze omgaan met extreem moeilijke omstandigheden en dreiging landonteigening. Pg-haren-onnen-protestantsekerk.net

Georganiseerd door de vrijzinnige en doopsgezinde gemeente Haren samen.

4 nov. 20-21.30 uur Ons Centrum, Kerkstraat, lezing Hoe leven wij rechtvaardig met, bij en van water door dhr. Jerry v.d. Berg, universteit Wageningen. Deze avond wordt georganiseerd door de protestantse kerk. Meer: ivn.nl, en aanmelden kan via: mr.blankevoort@gmail.com

Zorg

5 nov. 19.30 uur, de Dilgt, Alzheimer Café. Onderwerp: Als een verhuizing in zicht komt.

10 nov. Dag van de Mantelzorg, feestavond in Martiniplaza met muziek, dans en entertainment en lekkere hapjes. Inschrijven als mantelzorger kun je je bij: voorwiezorgjij.nl

Algemeen

5 nov. 19 uur Biotoop Open Kas: Cacao Ceremonie “met de volle maan rond het vuur”. (Bij regen binnen) Drums en muziekinstrumenten zijn welkom, er wordt heerlijke cacao bereid en er worden mantra’s gezongen. Bij de ingang staat een kistje voor 8 euro entree, maar is dit niet haalbaar voor je, dan ben je ook welkom. Meer: de agenda van biotoop.nl

Elke dinsdag en vrijdagochtend 9.30-11.30 uur O.B.S. De Wissel, Mellenssteeg 16, Ouder & Kind

Café: Vrije inloop ontmoetingsmorgen voor ouders, voor de kinderen vermaak en ruimte om te spelen. Aanmelden is niet nodig, wij.groningen.nl

Vanaf 3 nov. is er 1 gezamenlijke website voor een sociale huurwoning in de provincie Groningen.

Dit is een samenwerking tussen 12 wooncorporaties, waaronder Woonborg, die woningen in Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen verhuurt. groningenhuurt.nl