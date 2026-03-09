Handige weetjes uit de buurt (9 maart) – door Tuutjefluiter

Door: Redactie

Clockhuys

3 maart t/m 24 april Overzichtsexpositie met werk van de 22 deelnemers aan Open Ateliers.

Nieuwe deelnemers die het aanbod kunnen versterken, kunnen zich aanmelden via:

Natuur

25 maart 19.30 uur Terra MBO Hereweg: Lezing Insectensporen door Diliane Welink. Gratis +koffie/thee. Aanmelden verplicht via: insectenmeer@ivngroningenharen.nl. De school heeft eigen parkeerplaatsen. https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/natuuractiviteiten/lezing-insectensporen-wo-25-mrt/

Hortus: Er wordt gewerkt aan een educatief programma voor BSO’s Voor vragen of meer weten over de mogelijkheden: educatie@hortusharen.nl

Nog tot eind maart zijn er bij de hal zwerfstenen en fossielen te bekijken, aan de balie is een loep te leen voor details, meer: https://www.hortusharen.nl/agenda/zwerfstenen-en-fossielen-van-de-hondsrug/

Kerk

14 maart Gorechtkerk 20 uur: Passion, dromen in kleur met Nederlandse liedjes, iedereen welkom,

toegang gratis, collecte voor World Servants en zendingswerk Soedan.

5 april 8-9.30 uur Gorechthuis World Servants paasontbijt 12,50 euro per persoon, kinderen 1 euro per levensjaar. Aanmelden: www.gorechtkerk.nl/paasontbijt of https://pg-haren-onnen.protestantsekerk.net/paasontbijt

Er staat een bak in de hal van het Gorechthuis, daar kan alles wat statiegeld heeft (blikjes, flessen, kratten) ingeleverd worden voor klaslokalen bouwen in Rwanda. Meer: https://geef.ws/actiestatiegeld

Glimmen, In de Trefpuntkerk staat een installatie met 15 doeken, gebaseerd op Lied 653 “U kennen en tot U leven”. Op Palmpasen wordt een tweede serie van 15 doeken bijgeplaatst. Een groot aantal gemeenteleden van de kerk heeft eraan meegewerkt. https://www.pkn-ng.nl/veertigdagenproject/

Oosterhaar

11 maart Wij Groningen: Hunted. Jongeren in witte overall proberen 5 stempelposten te bereiken zonder gepakt te worden door agenten en handhavers.

12 maart 19.30 uur Mellenshorst Verkiezingsdebat m.b.t Haren en specifiek Oosterhaar.

Hestia, Zonnedauwweg: 8, 15, 22, 29 april en 6, 13 mei 14-16.30 uur is er een cursus Grip en Glans: Leren waar je energie uit haalt. Info en aanmelden: 06 25635811 jony.vleeschhouwer@wij.groningen.nl

https://3manieren.nl/een-cursus-waar-je-blij-van-wordt

Kledingbeurs

13 en 27 maart 19.30-22 uur Speelotheek Kleding-en Speelgoedbeurs in de Veilinghallen Eelde, J. G. Legroweg 80. Entree volwassen 2,50, kinderen (met begeleiding) gratis. www.sotharen.nl

In de agenda: Ook de najaarsbeursen zijn bekend : Deze vinden plaats op 25 september en 9 oktober 2026.

Duurzaam

Heb je belangstelling voor het versterken van de gezonde en duurzame voedselketen in onze buurt?

Duurzaam Haren is bezig met onderzoek, inventarisatie en strijd tegen verspilling en is o.a. van plan een Duurzame Voedselmarkt te organiseren. Hulp hierbij is meer dan welkom. Voor contact:

Menno Visser secretaris@duurzaamharen.nl



18 april 10 uur bij de Oude Brandweerkazerne (Westerse Drift) zwerfvuil verzamelen, 11.30 uur koffie met iets lekkers..https://www.energiek-maarwold.nl/projecten-energiek-maarwold/zwerfvuil

Enexis

12 maart 8.30-12.30 uur: Onderhoud net met stroomonderbreking voor de postcodes:

9751 NH, NX, NJ, ND, NG https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/9751nh/65950

Herdenken

10 april gaat de Drenthe Liberty Tour “Een eerbetoon aan de bevrijders van Drenthe” na een pauze in Eelde- Paterswolde via Glimmen, Blankeweer en Noordlaren weer terug de provincie Drenthe in. De deelnemende legervoertuigen (max. 50) zijn allemaal gebouwd tussen 19 35 en 1945. Start 9 uur ’s morgens in Langelo, voor meer en route: https://drenthelibertytour.nl/programma-1/