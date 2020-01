Haren heeft nu tandprothetische praktijk

Nieuws:

Door: Redactie

Twee nieuwe vakmensen in Haren. Berry van Veen en Marc Bueving zijn aan Felland-Noord gestart met een tandprothetische praktijk. Voor Haren is dat een primeur. Het bedrijf heet Tandprothetische Praktijk van Veen.

Berry van Veen had al een praktijk in Assen en wilde graag een tweede vestiging openen in de buurt van Groningen. “We kwamen na een zoektocht van een jaar in Haren terecht, omdat het een prachtige locatie is. Goed bereikbaar, parkeren voor de deur”, zegt Van Veen. Waar voorheen assurantiekantoor P. Teune was gevestigd, treffen we nu een strakke behandelkamer aan. Marc Bueving is de tandtechnicus en heeft zijn werkplaats op de eerste etage. Van Veen is protheticus en werkt beneden. Hij heeft de meeste contacten met klanten. Zij delen hun passie voor dit vak.



Perfectie?

“Voor mensen is het gebit heel belangrijk, een visitekaartje. Noodzakelijk bij het eten. Het gebit bepaalt voor een deel je uitstraling”, zegt van Veen. “Wij moeten ervoor zorgen dat ze ondanks hun gebitsproblemen met zelfvertrouwen de deur uitgaan.” Bueving: “We maken protheses, klikgebitten en frames. Dat is technisch werk, heel erg mooi om te doen, want je kunt echt het verschil maken voor mensen.” Volgens deze twee vakmannen heeft de branche zich sterk geïnnoveerd en kunnen de ‘eigen tanden en kiezen’ zeer natuurgetrouw worden nagemaakt. “Toch zijn er ook veel mensen die juist de tanden die ze ooit hadden niet willen nabootsen. Die willen strak en recht. Of juist heel wit. Het is een persoonlijke keuze en daarover praten we dus vooraf uitgebreid met de klant.”



Beroepskeuze

Berry van Veen kwam in dit vak nadat hij zich via vrijwillige snuffelstages had georiënteerd op een beroepskeuze. “Ik ben bij verschillende bekenden langsgegaan om te praten over hun beroep. Een achteroom in Amsterdam was tandprotheticus en daar viel het kwartje voor mij.” Marc Bueving is voor dit werk enthousiast geworden door een goede vriend. “Toen ik die aan het werk zag wist ik: dit wil ik ook.” Zie ook: www.ttpvanveen.nl

foto: Marc Bueving en Berry van Veen