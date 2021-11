Harenaar heeft uitgewerkt plan: Spoorwegovergang Onnerweg opheffen?

Door: Redactie

“De situatie van de spoorwegovergang Onnerweg staat bij ProRail formeel te boek als onwenselijk en gevaarlijk”, zegt Jeroen Reessink uit Haren. Aan beide zijden ligt op korte afstand een zijweg. Als je die vanaf de overweg wilt inslaan moet je tegemoetkomend verkeer voorrang geven en kom je soms op het spoor stil te staan. “Mijn jonge kinderen laat ik daar niet alleen overheen fietsen. Op drukke momenten is het er niet overzichtelijk.” Jeroen Reessink weet wel een oplossing voor de (in zijn ogen) onveilige situatie: spoorwegovergang opheffen en de tunnel Dr. E.H.Ebelsweg openstellen voor voetgangers en fietsers. Ja, u leest het goed.

Ziet hij spoken?

Reessink is de eerste om zich hardop af te vragen of hij geen spoken ziet. Hij ervaart de overweg zelf weliswaar als gevaarlijk en weet dat veel mensen er precies zo over denken. Maar is het urgent genoeg om in te grijpen? Reessink: “Ik weet het niet. Daarom is het goed dat mensen in Haren daar eens over gaan nadenken.” Hij wil de overweg sluiten en dichtmaken met groene berm en geluidsscherm. Dat is volgens hem voor de leefbaarheid in de wijk alvast een winstpunt. Het auto- en fietsverkeer wil hij vervolgens vanaf Laagveld en vanaf de Scharlakenlaan de bestaande tunnel in leiden naar een verhoogd fietspad. Voetgangers kunnen via een trap nabij de huidige overweg afdalen om de tunnel in te komen. Omfietsen of omlopen is er niet bij. Vindt u het een goed plan?

