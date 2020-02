Harenaar krijgt vier jaar TBS met dwangverpleging

Door: Redactie

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vier jaar TBS met dwangverpleging opgelegd tegen Yge V. (56), de oud-schaakgrootmeester uit Haren. Hij is in Haren bekend als de man die een tijdje woonde in een tentje in het Noordlaarderbos. Ook verschenen in onze krant artikelen over zijn visie op de wereld.

Parallel aan zijn opmerkelijke leefwijze en theorie├źn liep er een tweede rode draad door zijn leven. V. heeft conflicten met zijn familie en die strijd levert hij door het verspreiden van beschuldigingen via social media. Dit wordt hem zwaar aangerekend, hoewel hij tegelijk na onderzoek in het Pieter Baan Centrum ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. V. zou lijden aan stoornissen.

Zijn echtgenote liet vorig jaar in Haren de Krant weten gebukt te gaan onder de (in haar ogen) onterechte verwijten aan haar man.