Harenaar verkocht trekpaard aan Andrea Bocelli, maar wist het niet

Door: Redactie

Dick van Dam (73) woont met zijn vrouw Geerdina aan de Onnerweg in Haren. Hij fokt Belgische trekpaarden. De blinde Italiaan Andrea Bocelli (62) woont met zijn vrouw Veronica in de Toscaanse badplaats Forte dei Marmi en hij is zanger van beroep. Er is een onverwachte connectie tussen deze twee mannen.

Gemma

Van Dam: “Het was 2012 toen we de driejarige merrie Gemma kochten. We hebben haar zadelmak gemaakt en voor de wagen gespannen zodat ze alles kon. Ze heeft veel prijzen voor me gewonnen en ik heb ermee gefokt. Een prachtig paard, waar je werkelijk alles mee kon. In 2013 werd ze algemeen kampioene Noord van de K.V.T.H. Vele prijzen volgden Onder het zadel en in een- en tweespan. In 2018 werd ik gebeld door een tussenpersoon uit Tolbert en hij zocht voor een klant twee trekpaarden die alles konden, maar ik wilde er maar één verkopen. Hij vroeg of ik dan Gemma wilde verkopen en dat heb ik gedaan. Hij heeft er een ander paard bij gezocht, zodat hij aan de onbekende koper twee allround paarden kon leveren.” Tot zover is er niets bijzonders aan het verhaal van de Harense paardenman, maar dan….

Italië

Van Dam: “Gemma moest nog wel worden gekeurd, de onbekende koper wilde zeker weten dat hij mak was en inderdaad ‘alles’ kon. Daarvoor heeft de tussenpersoon hem naar Utrecht gebracht voor een keuring. Ik heb gezegd: als het niet goed is betaal ik je het geld terug en komt Gemma weer bij mij. Maar dat bleek niet nodig, het paard voldeed aan alle verwachtingen en was dus definitief verkocht. Later kreeg ik een kort filmpje van de tussenpersoon waarin Gemma in Italië voor de marathonwagen liep en vertelde hij wie de koper was: Andrea Bocelli.” Volgens van Dam loopt zijn Gemma, samen met het paard uit Tolbert nu in een tweespan, met de blinde zanger en (wellicht) zijn jonge vrouw op de bok. “Dat vind ik toch wel een heel grappig idee”, zegt hij. “Het is kennelijk een hobby van hem en met mooi weer gaan ze uit rijden met mijn paard.”

Verhalen

Dick van Dam is dagelijks met de paarden bezig, die grazen op weilanden in Haren en Onnen. De zorg kost hem veel tijd, maar hij zou niet zonder kunnen. Daarnaast doet hij mee aan wedstrijden. Een jonge vrouw uit Onnen, Lysanne, helpt hem al vele jaren en berijdt de paarden ook. “Je beleeft mooie dingen met de trekpaarden”, zegt hij en schudt de ene na de andere anekdote uit zijn mouw. “Neem nou mijn paard Iris van Parkzicht. Die is elf jaar geleden bij ons in de stal aan de Onnerweg geboren. Ik heb haar als veulen verkocht, ze heeft de laatste zeven jaar dienst gedaan op de Rosenholm Rideclub in Noord-Denemarken, als therapiepaard voor kinderen met een beperking. Die waren dol op haar, ze werd daar Blonde Dolly genoemd. Maar een tijdje geleden hoorde ik dat Iris kreupel zou zijn en dat zou het einde kunnen betekenen. Ik heb haar teruggenomen om nog met haar te fokken en ze loopt hier inmiddels weer rond met een mooi merrieveulen.”

Genezen

De kinderen met een beperking in Denemarken zijn Iris nog niet vergeten en ze vragen steeds om foto’s, om te zien dat het hier goed met haar gaat. “Laatst kwam er zelfs een delegatie uit Denemarken naar Haren om Iris te kunnen aaien. En het mooie is, ze is intussen niet meer kreupel. Na een rustperiode is ze genezen en loopt hier onder andere ook in het vierspan”, aldus Dick van Dam.

foto: Het paard Gemma dat door de Harenaar is verkocht aan de Italiaanse zanger

foto: Iris en haar veulen…