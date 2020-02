Harens golf-evenementenbureau naar Zuid-Afrika

Nieuws:

Door: Redactie

Na een succesvolle try-out in maart 2019 is het golf evenementenbureau uit Haren een samenwerking voor drie jaar aangegaan met Global Junior Golf en Golf RSA (de Zuid-Afrikaanse golfbond). Het toernooi wordt ondersteund door hoofdsponsor Nomads Foundation.

Het Nomads South African Juniors International, zoals het toernooi in Zuid-Afrika heet, maakt onderdeel uit van de internationale tour kalender van Global Junior Golf, waarmee talentvolle golfers tot en met 21 jaar wereldranking punten (WAGR) kunnen verdienen. In 2020 wordt het toernooi van 2 – 5 maart gespeeld op Rondebosch Golf Club in Kaapstad. Pro Golf Events is sinds de ‘try-out’ in 2019 druk bezig met de voorbereidingen voor de editie van 2020.

‘Deze editie van het Nomads South African Juniors International heeft op dit moment het sterkste deelnemersveld van de Global Junior Golf 2020 kalender’ vertelt van der Schans, eigenaar van de onderneming. ‘Van alle deelnemers heeft maar liefst 90% een zogenoemde plus handicap. Het belooft weer een prachtige avontuur te worden op Rondebosch Golf Club in Kaapstad.’

Pro Golf Events organiseert onder andere al zes jaar lang de Noordelijke Golf Tour, bekend onder alle golfers in (Noord) Nederland. In 2016 komt de organisatie voor het eerst in aanraking met de Duitse partij Global Junior Golf. Van der Schans: ‘We boden aan om een toernooi in Nederland te organiseren die onderdeel van hun tour zou zijn. Er was direct een goede klik en daarmee een basis voor de toekomst.’ Met de organisatie van het internationale jeugd golftoernooi de Tulip Golf Challenge op de Drentsche Golf & Country Club in Assen laat Pro Golf Events aan de Duitsers zien wat ze in huis hebben. Na een zeer geslaagde eerste editie volgt in 2017 uitbreiding naar België. Daarna mogen ze een prestigieus toernooi in Portugal hosten en zetten ze het Holbox Junior Open op, dat plaatsvindt op Golfbaan de Herkenbosche in Roermond.



Meer informatie over het Nomads South African Juniors International en Pro Golf Events is te vinden op hun website. Het toernooi is middels livescoring te volgen via: https://www.globaljuniorgolf.com/nomads-south-african-juniors-international-2020/