Harense oud-wethouder: “Broeksma heeft gelijk dat ‘zonneparkschets’ doorborduurt op het Harense beleid”

Door: Redactie

We legden aan oud-wethouder Michiel Verbeek de vraag voor of het klopt dat het Groningse beleidsplan voor zonneparken (zeven locaties rond Haren) inderdaad voortborduurt op ‘Harens beleid’, zoals wethouder Philip Broeksma van Groningen beweert. Kritische Harenaars menen dat dit zeker niet het geval is, maar Verbeek nuanceert die kritiek.

Luister het fragment.

Foto boven: Oud-wethouder Michiel Verbeek

Extra informatieavond

De gemeente organiseert op donderdag 14 januari van 20.00 tot 21.30 uur een extra online informatieavond over het zonneparkenbeleid. Aanmelden voor deze informatieavond kan via gemeente.groningen.nl/zon. Op deze webpagina staat ook het Ontwerp-beleidskader Zonneparken dat nog tot donderdag 21 januari ter inspraak ligt.