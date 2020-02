Harense pokerkampioen plaatst zich voor landelijke finales

Door: Redactie

Op zaterdag 1 februari 2020 werd het Pokerkampioenschap van Haren georganiseerd bij Café de Middelhorst. Vanaf 19.00 uur stroomde de zaal, die met professionele pokertafels omgetoverd was tot ware pokerroom, langzaam vol. Nadat alle deelnemers zich hadden aangemeld en van een drankje waren voorzien kon om 19.30 uur de toernooiklok gestart worden.

In totaal speelden er 34 pokerliefhebbers uit Haren en omgeving mee tijdens deze voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Er werd tijdens dit pokertoernooi niet om geld gespeeld, maar puur om de eer en de gezelligheid van het spel. Langzaam verlieten de eerste spelers het toernooi, omdat zij hun pokerchips niet wisten te behouden. Er hing een gezellige sfeer en de mensen spraken gedurende het toernooi over hun tactiek en sterkste pokerverhalen.

Na ongeveer zes uur kaarten was het Frank Koers die met de bokaal naar huis ging en zich een jaar lang de Pokerkampioen van Haren mag noemen. Daarnaast kwalificeert hij zich met deze prestatie ook voor de landelijke finale van het ONK Poker 2020 op 4 juli in Ermelo. Op plek twee eindigde Sander Woudsma. Hij kwalificeert zich samen met Benny Hulshof (3e) voor de halve finales in juni. De gehele uitslag van het pokerkampioenschap van Haren is hier te vinden: https://www.onkpoker.nl/onkp/2019-2020/pokerkampioenschap-van-haren

De top 3 van Haren

Frank Koers

Sander Woudsma, Groningen

Benny Hulshof, Groningen