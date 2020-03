Harense schrijfster genomineerd voor ‘beste boek’

Door: Redactie

Het recente non-fictie boek van de Harense Ynskje Penning, ‘Overleven’, is genomineerd voor de titel ‘Beste Groninger Boek’.

In ‘Overleven’ reconstrueert Penning het leven en de levensgevaarlijke avonturen, die haar vader als marinier beleefde in en na de Tweede Wereldoorlog. De prijswinnaars worden bekendgemaakt op de laatste zondag van de Boekenweek: zondagmiddag 15 maart, van 13.30 tot 15.45 uur in Forum Groningen. De toegang is gratis. Alle genomineerden worden kort geïnterviewd, waarna de winnaars bekend worden gemaakt door juryvoorzitter Koos Wiersma.

De genomineerden zijn:

Rienk Bijma – Een deftig Huys met een fraay Hoff (uitgeverij In Boekvorm)

Mineke Bosch – Strijd! (uitgeverij Verloren)

Martin Hillenga – Wadapatja (uitgeverij WBOOKS)

Ynskje Penning – Overleven (uitgeverij Penningboek)

Reinder Reinders – De atlas van Acker Stratingh (uitgeverij Barkhuis)