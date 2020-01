Harense Sol Kooi leeft haar droom bij SC Heerenveen

Door: Redactie

Ze is veertien jaar, woont in Haren, bruist van levenslust en…ze leeft haar droom. Dat is Sol Kooi, die vorig jaar een belangrijke stap zette in haar prille voetbalcarrière.

Foto boven: Sol, bovenste rij, 3e van links.

Sol speelt sinds vorig jaar bij SC Heerenveen in het elftal ‘onder 17 jaar’. Dat is het voorportaal van het ‘beloftenteam’ van deze eredivisieclub. “Ik vind het zo ongelofelijk super mooi, dat het me is gelukt”, zegt de jonge Harense. “Ik ga nu alles op alles zetten om nog beter te worden, want een voetbalcarrière is waar ik voor ga.” Sol voetbalt al sinds haar prilste jeugd bij vv Gorecht. Natuurlijk begonnen bij de F-jes en zo verder. “Ik mocht vaak met de jongens mee voetballen”, zegt ze. “Dat is goed voor mij en ik leer daar heel veel van. Het is fysieker dan bij de meiden. En ook veel sneller. Ik denk dat ieder meisje met talent zou moeten spelen bij de jongens. Dat zal ik ook zeker stimuleren in de trainingen die ik geef aan kinderen.”

Voetbalscouts

Haar talent werd al snel herkend bij vv Gorecht en vaak kreeg Sol het advies om vooral door te gaan met haar sport. Die aanmoediging had ze niet echt nodig, want ze leeft voor haar sport. Ze was blij dat ze vorig jaar mocht meedoen aan clinics bij Heerenveen, waar scouts met notitieboekjes langs de lijn stonden. “Dat vond ik spannend, ik wilde laten zien wat ik kon. Ik was wel nerveus, maar het ging prima. Balvaardigheid, snelheid, alles werd genoteerd. En op een dag kreeg ik bericht: ik mocht bij SC Heerenveen komen voetballen. Het appje kreeg ik op school en ik was natuurlijk helemaal enthousiast.”

De eerste stappen zijn dus gezet, nu moet de Harense goed genoeg worden voor het beloftenteam. Dat is dan weer een belangrijke opmaat naar een plek in de eerste selectie van de club, die betaald voetbal speelt. Dan zou Sol dus prof kunnen worden. Er is nog een lange weg te gaan, met bloed zweet en tranen. Sol speelt nu een competitie, waarin ze speelt tegen jongens van vijftien en zestien jaar oud. De meiden worden daar niet gespaard.