Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente rolt de rode loper uit voor donateurs

Door: Redactie

Op 13 januari 2021 rolde het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Haren-Onnen de rode loper uit. Dit werd gedaan door voorzitter Siebren Zwerwer en secretaris Jaap Hubregtse. Daarmee werd het startsein gegeven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Vanwege de lockdown kon er nu geen grote bijeenkomst gehouden worden, maar met dit hoopvolle gebaar maakt de kerk duidelijk dat ze ooit weer open zal zijn voor samenkomsten.

Kerkbalans is de grootste fondsenwerfactie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Door de rode loper uit te rollen hoopt de kerk haar leden te inspireren om hieraan ruimhartig mee te doen.

Door het Corona-virus komt het sociale leven soms helemaal stil te staan. De Actie Kerkbalans zal daardoor dit jaar ook anders verlopen dan eerdere jaren. Maar meer dan ooit is het zeer belangrijk om de actie extra onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het Corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd hard nodig.

De kerk kan in een periode van sociale stilte zorgen voor verbinding, maar dat kan de kerk kan alleen volhouden dankzij de financiële steun van haar leden.

De Hervormde Gemeente te Haren-Onnen hoopt binnen afzienbare tijd, als alle noodzakelijke maatregelen opgeheven zijn, de rode loper nog een keer uit te kunnen rollen. Wekelijks zelfs. Om te vieren dat de kerk weer open mag zijn voor iedereen.