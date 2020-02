Hoger beroep inzake Jufferpad-moorden

Nieuws:

Door: Redactie

Deze week, 26 februari, dient bij het Gerechtshof Leeuwarden het hoger beroep tegen de 22-jarige man uit Eritrea, die in oktober 2017 aan het Jufferpad in Haren twee moorden pleegde.

De man doodde zijn vrouw en haar jonge dochtertje (6) in een vlaag van woede, die (naar hij zegt) was ontstaan doordat de vrouw hem wilde verlaten. In juni veroordeelde de rechtbank de man tot 20 jaar gevangenis, maar zijn advocaat kondigde een hoger beroep aan. Wellicht stuurt deze aan op verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Bron: RTVN