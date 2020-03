IM: Voorjaarskriebels? Dit heb je nodig om stijlvol door het park te flaneren

Door: Redactie

Flaneren doen we niet alleen in de zomermaanden over Zuid-Franse boulevards. Het kan ook heel goed in eigen land, met name in het voorjaar. Door parken en langs terrassen krijg je gelegenheid genoeg. Doe het in ieder geval in stijl. Hier volgt enige inspiratie.

Allereerst is er een positieve uitstraling voor nodig. Positieve mensen stralen, hebben oprechte aandacht voor een ander, een brede interesse en worden als gevolg daarvan zelf ook gezien. Daarnaast zien ze er verzorgd uit. Het gaat er niet om dat je volgens de laatste mode gekleed gaat, maar dat je draagt wat bij je past, wat goed voelt en wat een weerspiegeling is van je persoonlijkheid.

Dat gaat van een broek die lekker zit met een mooie riem erom, tot aan een tijdloze jas. Of een paar schoenen die de tand-des-tijd hebben doorstaan. Ook al is geel in de mode, als jij die bruine schoenen inclusief krasjes en butsen het liefste draagt, dan draag je die. Op die manier voegen deze iets toe aan je uitstraling.

Kijk naar foto’s van Kelly

Wie zich wil laten inspireren door stijlvolle vrouwen uit de geschiedenis kan kledingkennis opdoen via iemand als Grace Kelly. Deze actrice en later prinses van Monaco was een stijlicoon. Ze was niet alleen mooi, maar ze had vooral stijl. Kijk naar een aantal foto’s van haar en je weet genoeg.

Het was Grace Kelly die een tas naar haar vernoemd kreeg omdat ze deze zo vaak en zo stijlvol droeg, de Hermès Kelly tas. Bovendien wist zij ook het dragen van een sjaal populair te maken. Zij droeg deze om het haar en knoopte deze via haar hals aan de achterkant vast. Nog altijd is dit een mooie manier van het dragen ervan, en het wordt ook wel de cabrio sjaal genoemd. Draag er een grote zonnebril bij en je bent verzekerd van een geweldige look. Bovendien raakt je haar niet uit de plooi als je inderdaad in een auto met open dak rondrijdt.

Kies een subtiel vormgegeven handtas

In navolging van Kelly zijn er veel vrouwen die zich nog altijd kunnen vinden in deze tijdloze en enigszins klassieke look. Een tip: er is behalve die sjaal, ook een stijlvolle tas voor nodig. Liever geen rugzak, enorme sporttas of shopper. Die is er voor een andere gelegenheid. Kies in dit geval voor een subtiel vormgegeven handtas die je in de hand draagt of over je onderarm. Daarin draag je niet louter je mobiel en sleutels met je mee, maar ook je lipstick, die fraaie zonnebril en een portemonnee.