Inbreker vv Haren op camera. Oproep: meld je bij de club

Door: Redactie

In de nacht van zaterdag op zondag is er ingebroken in de kantine van vv Haren. De inbraak is vastgelegd door een beveiligingscamera en dat leverde een prima beeld op. De club heeft besloten nog te wachten met aangifte om de dader de kans te geven het zonder politie met de club af te handelen.

Hieronder de oproep die vv Haren heeft gepubliceerd:

Afgelopen weekend is er ingebroken in onze kantine. Dit vinden we uiteraard erg vervelend voor onze vereniging en onze leden. De dader staat duidelijk op beeld. We willen deze persoon de gelegenheid geven om zich binnen 72 uur (3 dagen) bij ons te melden, zodat we dit gezamenlijk en in goed overleg kunnen oplossen.

Als er binnen die termijn geen contact wordt opgenomen, zijn wij genoodzaakt om aangifte bij de politie door te zetten. Contact: secretaris@vvharen.nl We hopen dit netjes en samen af te kunnen handelen.

Bestuur VV Haren