Door: Redactie

Opletten! Dat is de boodschap. Want inbrekers waren dinsdagavond (einde van de middag en begin van de avond) actief aan de Kastanjelaan in Glimmen en aan de Westersedrift (tussen Irenelaan en Margrietlaan).

De politie stelt een onderzoek in en doet hierbij een oproep: wie heeft verdachte situaties gezien die in verband zijn te brengen met deze inbraken? Bel 0900-8844.



Vraag desgewenst naar de wijkagent: Roel Kruijer