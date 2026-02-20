Ingezonden artikel: Composiet in en om je huis: een slimme keuze voor je tuin en gevel

Door: Sales

Steeds meer huiseigenaren kiezen voor composiet als materiaal voor hun tuin en woning. Dat is niet zo gek, want composiet biedt een hele reeks voordelen ten opzichte van traditioneel hout. Het is onderhoudsarm, gaat lang mee en ziet er jaren mooi uit. In dit artikel lees je waarom composiet zo populair is en hoe je het kunt toepassen voor je vlonder en gevel.

Wat is composiet precies?

Composiet is een materiaal dat bestaat uit een mix van houtvezels en kunststof. Door deze combinatie krijg je het mooie uiterlijk van hout, maar zonder de nadelen die hout met zich meebrengt. Denk aan rotten, splinteren en verkleuren. Composiet is bestand tegen wisselende weersomstandigheden en heeft vrijwel geen onderhoud nodig. Je hoeft het niet te schuren, beitsen of oliën. Een keer per jaar schoonmaken met water en een zachte borstel is voldoende om het er netjes uit te laten zien.

Het materiaal is er in allerlei kleuren en structuren. Van lichtgrijs tot warmbruin en van een gladde afwerking tot een houtnerfstructuur. Daardoor past composiet bij vrijwel elke woonstijl, of je nu een modern huis hebt of een klassieke woning.

Een vlonder van composiet in je tuin

Een vlonder is een mooie toevoeging aan je tuin. Het creëert een strakke, vlakke ondergrond waar je lekker kunt zitten, eten of spelen met de kinderen. Een vlonder van hout vraagt echter veel onderhoud. Elk jaar schuren en behandelen, anders wordt het grijs en glad. Met composiet vlonderplanken heb je dat probleem niet.

Composiet vlonderplanken zijn speciaal ontworpen voor buitengebruik. Ze zijn bestand tegen regen, vorst en zon. Ook na jaren intensief gebruik behouden ze hun kleur en vorm. Daarnaast zijn veel composietplanken voorzien van een antisliplaag, wat ze veilig maakt bij nat weer. Dat is fijn als je kinderen hebt die in de tuin spelen of als je graag buiten eet, ook als het net geregend heeft.

Vlonderplanken leggen

Het leggen van een composiet vlonder kun je zelf doen als je een beetje handig bent. Je hebt een stevige onderconstructie nodig van aluminium of hardhout. Daarop schroef je de planken met speciale clips vast. Het voordeel van clips is dat je geen zichtbare schroeven hebt, wat een strak resultaat oplevert. Binnen een weekend kun je al een mooie vlonder hebben liggen.

Je gevel een nieuwe uitstraling geven

Composiet is niet alleen geschikt voor de tuin. Het wordt steeds vaker gebruikt als gevelbekleding. Wil je de buitenkant van je huis opfrissen? Dan is composiet gevelbekleding een duurzame en mooie optie. Het geeft je woning direct een moderne uitstraling en beschermt tegelijkertijd de onderliggende constructie tegen weer en wind.

In tegenstelling tot houten gevelbekleding hoef je composiet niet regelmatig te schilderen of te beitsen. Het verkleurt nauwelijks en is bestand tegen schimmel en insecten. Wie wil composiet gevelbekleding kopen, kan kiezen uit verschillende profielen en kleuren die passen bij de stijl van de woning.

Voordelen van composiet gevelbekleding

Onderhoudsvrij en kleurvast gedurende vele jaren

Bestand tegen vocht, schimmel en UV-straling

Verkrijgbaar in diverse kleuren en houtlook afwerkingen

Composiet gevelbekleding wordt steeds populairder bij renovatieprojecten. Het is een relatief eenvoudige manier om je huis een compleet nieuwe look te geven zonder grote bouwwerkzaamheden. Veel woningeigenaren combineren de gevelbekleding met een composiet vlonder, zodat de materialen op elkaar aansluiten en het geheel een samenhangend beeld vormt.

Duurzaam en milieuvriendelijk

Een bijkomend voordeel van composiet is de duurzaamheid. Veel composietplanken worden gedeeltelijk gemaakt van gerecycled materiaal, zoals hergebruikt hout en kunststof. Omdat het materiaal zo lang meegaat, hoef je het minder snel te vervangen. Dat scheelt op de lange termijn niet alleen geld, maar is ook beter voor het milieu.

Bovendien hoef je bij composiet geen chemische middelen te gebruiken voor onderhoud. Bij hout zijn schuur- en behandelmiddelen, beits en olie nodig om het in goede staat te houden. Bij composiet vallen die producten volledig weg. Dat is prettig voor jezelf en voor de omgeving.

Aan de slag met composiet

Of je nu je tuin wilt opknappen met een nieuwe vlonder of je gevel een frisse uitstraling wilt geven, composiet is een slimme keuze. Het materiaal combineert het warme uiterlijk van hout met het gemak van kunststof. Je bespaart tijd op onderhoud en geniet jarenlang van een mooi resultaat. Bekijk de mogelijkheden en ga aan de slag met je eigen project.