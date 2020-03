Ingezonden artikel: Hoe scheid je het digitale kaf van het koren?

Door: Redactie

Onze huidige digitale samenleving brengt zo zijn eigen uitdagingen met zich mee. Wat zijn feiten en wat is fictie, emotie of een mening? Welke zoekresultaten zijn betrouwbaar en welke moet je voor kennisgeving aannemen? Welke aanbieder heeft het beste met me voor en welke wil alleen maar snel geld verdienen? Dit vereist een nieuwe set vaardigheden die bij lange na niet iedereen bezit.

Met een beetje geduld kunt je alles vinden op het internet, van uitgesproken meningen tot titanium gevoerde onderbroeken of de uitverkoop van een presidentschap en alles daartussenin. Het is een compleet eigen en nieuw universum. Gelden in dit nieuwe universum dan ook nieuwe wetten? Of zijn het misschien wel oude vertrouwde wetten maar dan in een nieuwe iVerpakking. Feit is wel dat er behoorlijk veel digitaal kaf tussen het digitale koren zit en dat moeten we zien te scheiden.

De eeuwigdurende winkelstraat

Met onze laptops, smartphones en tablets hebben we ondertussen toegang tot een schier eindeloze winkelpromenade. Van over de hele wereld probeert de ene na de ander online retailer je over te halen je zuurverdiende centen bij hen te spenderen. De een met nog goedkopere producten dan de ander, want goedkoop schijnt het goed te doen bij ons Nederlanders. Zelfs terwijl de tegeltjeswijsheid dat goedkoop toch echt heel vaak duurkoop is, bij iedereen al door de navelstreng naar binnen gepropt wordt. Waar is die al die wijsheid gebleven als je op die Bestelknop dreigt te gaan drukken? Weg, foetsie, overstemd door de drang naar koopjes en aanbiedingen? Wie zal het weten. Het zal helaas nog wel een tijdje duren totdat iedereen doorheeft hoe we veilig en kwaliteitsbewust kunnen winkelen.

De wereld is je online speeltuin

Hetzelfde geldt in zekere mate ook voor games. Iedereen downloadt en speelt wel eens een spelletje op zijn of haar mobieltje. Maar het spelaanbod is soms zo groot dat je door de appjes de spelletjeswinkel bijna niet meer ziet. Bij wie is vaak ook na verloop van tijd het mobieltje compleet overwoekerd door nietszeggende spellen waardoor je als een onkruidwieder het dode digitale kreupelhout weer weg moet hakken. Bij mij zeker wel. Ook hier moet het selectiemechanisme nog een flink eindje verder evolueren.

Dat dan weer wel

Een van de weinige uitzonderingen op de regel is vaak als mensen een online casino gaan zoeken waar ze met echt geld een gokje willen wagen. Plotseling draait het dan niet meer om zomaar een spelletje of wat kleingeld, nee het draait om keiharde knaken. Velen duiken dan juist weer wel dieper in de materie om het beste mobiel casino te vinden. Licenties, software, betalingsmethoden, beveiliging alles is plots van belang. En zo hoort het want juist in deze business is dat van levensbelang. Waarom doen we dat dan ook niet in alle andere gevallen?

Duik de digitale diepte in

Zoals het er nu naar uitziet kun je het digitale kaf alleen van het koren scheiden als je er tijd en energie in steekt zodat je weet waar je mee te maken hebt. Iets wat in deze snelle en overvolle tijd steeds problematischer lijkt te worden, maar dat is weer een heel ander verhaal. Duik gewoon eens de diepte in, wat kan jou het schelen. Wat is er nu het ergste dat er kan gebeuren? Niks, het kost je een beetje tijd en het kan je een hele hoop openbaringen opleveren. En die tijd, ach, die zou je anders toch alleen maar verspelen met Candy Crush.