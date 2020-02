Ingezonden artikel: Dit neem je mee als je in het voorjaar gaat hiken

Door: Redactie

Als je van avontuurlijke vakanties houdt, ga je hiken. Is dat niet heel duf, want hiken is toch gewoon wandelen? Allerminst. Volgens hike-experts wordt het maken van flinke wandelingen nogal onderschat en gaan mensen te vaak onvoorbereid op pad.

Iedereen kan wandelen, tegelijkertijd wandel je niet zomaar flink wat kilometers. Ook al denken we dat vaak wel. Op een gegeven moment kom je jezelf toch tegen. Gaat het niet om blaren of algehele vermoeidheid, ook mentaal gaat het dan niet meer. Waar blijft die blokhut nou?

Daarom raden experts aan om -als je wilt hiken tijdens je vakantie- hier echt voor te trainen. In het andere geval laat je het bij korte trails zodat je zeker weet dat je het fysiek aankunt. Er zijn veel trails voor beginners die een shortcut kennen als het gewoon niet meer gaat.

Kies voor de juiste uitrusting

Om niet voor verrassingen te komen te staan, is het belangrijk dat je jezelf niet alleen conditioneel, maar ook qua kleding en voeding goed voorbereidt. Hier een aantal tips.

-voeding

Zorg er in alle gevallen voor dat je voldoende eten en drinken meeneemt in je Kipling rugzak. Nog altijd gaan veel mensen met twee boterhammetjes op pad. Dat is echt te weinig als je een hele dag gaat wandelen. Ook slechts een energiereep is niet genoeg. Zorg in alle gevallen dat je voldoende koolhydraten meeneemt.

Neem altijd meer eten mee dan je van plan bent te gaan eten of drinken. Het kan ineens anders lopen of een tocht kan langer duren, waardoor de behoefte aan voeding groter is. Denk aan sportrepen, een banaan, twee liter water, boterhammen.

-kleding

Iedereen begrijpt dat goede wandelschoenen een noodzaak zijn, maar ook de juiste kleding is van belang. Kies in alle gevallen voor laagjes. Een hemd, pully, fleece en windjack. Zorg dat je voorbereid bent op weersveranderingen. Stop in je Eastpak rugzak ook een lichtgewicht regenpak en eventueel een droog kledingsetje.

-accessoires

Draag je ook een heuptasje (handig!) stop daar dan een zonnebril in, een mutsje, handschoenen, telefoon met powerbank en eventueel een kleine ehbo kit. Je weet maar nooit.