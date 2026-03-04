Interessante vacature in Haren (4 maart 2026)

Door: Redactie

Vacature huishoudelijk medewerker Maarwold



Maarwold Service Appartementen Haren

Wil jij werken op een prachtige locatie in Haren, waar zelfstandige senioren wonen in een warme en betrokken gemeenschap? Bij Maarwold zoeken we een huishoudelijke medewerker die met zorg, aandacht en plezier bijdraagt aan een schone en prettige woonomgeving!

Over Maarwold

Maarwold is een modern servicecomplex in Haren. Zo’n 120 bewoners wonen hier zelfstandig, maar kunnen gebruikmaken van diverse services zoals maaltijden, activiteiten en huishoudelijke ondersteuning. Bewoners drinken, indien gewenst, samen koffie, gaan naar filmmiddagen of andere uitjes en elke vrijdagmiddag is er een borrel. Als huishoudelijk medewerker maak je dit mede mogelijk en het team werkt dagelijks met hart voor de bewoners en voor elkaar.

Jouw werkzaamheden

Als huishoudelijk medewerker werk je in een team van 4 collega’s voor een nette, veilige en gastvrije omgeving. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

-Schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes

-Verzorgen van koffieochtenden

-Maaltijden rondbrengen vanuit de centrale keuken

-Individuele appartementen schoonmaken

-De logeerkamers verzorgen

-Signaleren van bijzonderheden bij bewoners

Wat breng jij mee?

We zoeken iemand die:

-Affiniteit met senioren heeft

-Zelfstandig en in teamverband kan werken

-Een echte aanpakker is

-Ervaring met schoonmaken heeft of de motivatie en inzet heeft om het snel eigen te maken

-Vriendelijk, betrokken en betrouwbaar is

Wat bieden wij?

Naast het werken in een fijne omgeving en een collegiaal en betrokken team, bieden we:

-Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband wanneer het ons beiden goed bevalt

-Gemiddeld 20-25 uur/week

-Werktijden in overleg, maar bij voorkeur 8:00-12.45 uur

-Salaris volgens de CAO VVT, FWG 20, tussen 2404,03 en 2960,90 euro

-8% vakantiegeld;

-8,33% eindejaarsuitkering;

Zijn we een match? Om bij ons te werken heb je een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Je ontvangt hiervoor een aanvraaglink van ons als je bent aangenomen. De kosten voor de VOG kun je na je start eenvoudig declareren.

Heb je interesse en wil je solliciteren?

Stuur je reactie dan uiterlijk 29 maart naar hammenga@maarwold.nl o.v.v. sollicitatie huishoudelijk medewerker.

Heb je vragen, bel dan naar Esther van den Berg-Koppe, directeur, tel.nr 050- 534 64 22.

Maarwold Service Appartementen

Nesciolaan 32

9752 HM Haren