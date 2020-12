Inzameling HSV stagneert een beetje

Nieuws:

Door: Redactie

De brand die 7 november gymzaal De Meet in Haren (Mellenssteeg) in de as legde heeft de Harener Sport Vereniging HSV ernstig gedupeerd.

De brand verwoestte turn-, floorball- en volleybalmaterialen ter waarde van 30.000 euro. De vereniging was weliswaar verzekerd, maar kreeg slechts de dagwaarde uitgekeerd en die is nagenoeg nihil. Men startte binnen een dag een inzamelingsactie en na een aanvankelijk vlotte start is de vaart er een beetje uit. Op dit moment is rond 8000 euro binnen, nog 22.000 te gaan. Lezers kunnen doneren via de website van de vereniging: www.hsv-haren.nl.