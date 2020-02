Jongeren met een beperking bereiden optreden 17 april voor

Door: Redactie

Zingen en muziek maken in een gemengde groep van jongeren uit regulier onderwijs en met een beperking (ook wel bijzondere talenten genoemd), met veel plezier. Dát is MUSIC4ALL Haren.

De repetities van dit jaarlijkse projectkoor en -orkest zijn van start. De deelnemers oefenen elke vrijdag vol enthousiasme opdat ze een mooie uitvoering neerzetten op 17 april in het Prins Claus Conservatorium in Groningen. De uitvoering is openbaar; echter vorig jaar waren de kaarten binnen 1 dag uitverkocht. Oftewel als jij ook deze enthousiaste groep wil zien en horen, dan moet je er vroeg bij zijn. Houd de site in de gaten! Lukt het niet dan is er nog een gelegenheid om ze te zien, namelijk op 7 juni doet MUSIC4ALL Haren mee aan het Mikkelhorst Festival.in Haren. Hier treedt ook de XXL-band op van het Harens Lyceum. (Kaartverkoop via de site van Music4allharen).

Dit jaar is het thema circus; perikelen rond een olifant en het wel of niet in een circus mogen optreden…hoe lost de circusdirecteur het op….

Meer informatie over het reilen en zeilen van MUSIC4ALL is te vinden op www.music4allharen.nl en hun social media (facebook, instagram en twitter).