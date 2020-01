Jongeren nemen stokje over in Onnen

Nieuws:

Door: Redactie

Een veelbelovende ontwikkeling in Onnen. Jongeren hebben zich niet neergelegd bij het afschaffen van ‘oranje-tradities’ in hun dorp, nu er geen Oranjevereniging Onnen meer actief is. Op initiatief van Abush ter Maat uit dat dorp hebben ook jongeren hun schouders gezet onder de organisatie van een ouderwetse optocht met praalwagens op 16 mei. “Nee, we kunnen niet concurreren met oranjefeesten in Haren en Groningen, daarom houden wij de optocht op een andere datum”, zegt één van de organisatoren, Pim van de Ploeg.

Het is niet zo vreemd, dat ook Pim aanhaakte bij de plannen, want hij is al enkele jaren actief voor de samenleving. Hij woont weliswaar niet in Onnen (hij woont in Haren), maar voelde zich in 2015 geroepen mee te helpen met de wederopbouw van het jeugdhonk in Onnen. “Mijn broer kwam daar wel eens en vroeg mij ook een keer mee”, zegt Pim over zijn eerste kennismaking. Hij kreeg al snel in de gaten dat de organisatie van het jeugdhonk toe was aan vernieuwing en verjonging. “Er kwamen teveel jongeren van 20+ en de zakelijke basis was niet zo gunstig, vond ik. We betaalden teveel huur en we verdienden te weinig aan de consumpties”, zegt Pim. Hij werd voorzitter van een nieuw, jong bestuur en pakte de vernieuwing aan.

Het jeugdhonk werd weer het domein van jongere jeugd, er kwam een nieuw contract met buurtcentrum De Tiehof de zaken werden wat ‘strakker’ geregeld. “De sfeer veranderde en de loop kwam er weer in, nu draait het heel goed. Voor jongeren van 16 tot 22 jaar is dit een heel mooi alternatief voor het uitgaan in de stad. Dat vinden hun ouders ook wel fijn.” Zo hebben dus jongeren ervoor gezorgd dat een jongerenvoorziening in het dorp blijft bestaan. Tijd voor Pim om terug te treden. Hij wil meer aandacht aan zijn HBO Technische Bedrijfskunde.

Maar ja, als je zo betrokken bent bij de samenleving sla je een uitnodiging van Abush ter Maat niet af. “Ik heb me inderdaad aangemeld en we zijn met twintig jongeren gaan vergaderen. Een deel daarvan is nu bezig met de organisatie van de optocht. En wie weet komen daar meer activiteiten uit voort.” De wagens voor de optocht worden gebouwd door de wijken, zodat er interactie ontstaat tussen buren.