Kappenburg wordt 100% eigenaar van De Rietschans

Door: Redactie

Restaurant De Rietschans aan de Meerweg in Haren staat vanaf 1 januari onder leiding van Frans Kappenburg en zijn echtgenote. Dit onvermoeibare horecapaar is al eigenaar van het Nesciohotel en Strandpaviljoen Paterswoldsemeer.

Kappenburg was tot nu toe samen met Fred Dalebout ook de eigenaar van De Rietschans. Samen lieten zij dat bedrijf letterlijk uit de as herrijzen na de brand van 2014. Frans Kappenburg gaat nu alleen verder. “Fred heeft besloten zich geheel te gaan richten op zijn horecabedrijven in Groningen en Zuidlaren”, aldus Kappenburg. Hij straalt, want het runnen van horecabedrijven zit in zijn dna. Hij kan niet zonder.

foto: Frans Kappenburg (links) en het kernteam van De Rietschans…