Kerstfair en koopzondagen in Haren

Door: Redactie

“Mooie producten, heerlijk eten en ambachtelijk vermaak: dat is kort gezegd de inhoud van de Kerstfair Haren”, zegt Linda Goed van Ondernemend Haren. Deze vereniging doet er alles aan om het centrum van Haren onderscheidend te maken van andere centra en wie door Haren rijdt ziet het resultaat. Sfeer en reuring, waardoor het er goed toeven is.

Sinterklaas is net vertrokken en er staan alweer andere evenementen op stapel. Zaterdag 21 én zondag 22 december vormt de Dorpskerk van Haren het sfeervolle decor voor de Kerstfair van ‘Ervaar Haren’. Van 11.00 tot en met 17.00 uur presenteren de Harense ondernemers en enkele speciaal geselecteerde verkopers hun mooie producten en heerlijke eten. Op zondag is de Kerstfair van 12.00 tot 17.00 open. Tijdens de fair zijn er optredens van de Heman Brass Band (beide dagen om 15.00 uur) en Balletschool Haren (zaterdag 14.00 uur). Kinderen kunnen op zaterdag ‘zakkenrollen’ a la Oliver Twist bij de figuranten van de Dickens Sociëteit.

Koopzondagen

Zondag 22 december én zondag 29 december zijn koopzondagen. Veel ondernemers en winkeliers in het centrum openen hun deuren. Ondernemend Haren adviseert ondernemers om in ieder geval van 12.00 -17.00 open te gaan. Let op de decemberposters die bij de bedrijven hangen, daar staan per bedrijf de extra openingstijden op.

Foto: archief