Kritiek op betaalde parkeervergunningen

Nieuws:

Ingekomen post:

Parkeren

Toen Haren nog een zelfstandige gemeente was kregen wij als bewoners van het zgn. ‘schilgebied’ rond het centrum (ik woon zelf aan de Korte Dreef) elk jaar een gratis parkeervergunning. Na de annexatie van Haren door de stad Groningen is deze regeling nog een korte tijd voortgezet, maar wat ik al vreesde voor de toekomst (en de Gemeente Groningen kennende) moeten we vanaf 2026 hiervoor betalen. De Gemeente zal het wel motiveren met : ‘onze tarieven en regels gelijktrekken met de stad’ o.i.d. , maar in mijn ogen is het ordinaire geldklopperij. Nu de stad Groningen de ‘buit’ (Haren) binnen heeft gehaald, mag Haren de kas van Groningen nog eens extra gaan spekken en terwijl daar ook nog eens niets voor terug geleverd wordt, zoals een gereserveerde parkeerplaats.

Jan Wagenaar, Haren