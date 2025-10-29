Kunst kijken en kopen in de Kerkstraat in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De ondernemers Karel Niemeijer en Frans Kappenburg runnen vanaf vrijdag 31 oktober een opmerkelijke pop-up kunstsalon aan de Kerkstraat in Haren.

Het is kunst wat de klok slaat. Zij exposeren en verkopen honderden schilderijen, bronzen beelden en sculpturen, onder andere afkomstig uit hun privécollecties. De prijzen lopen uiteen van honderd euro tot enkele duizenden euro’s. Er is werk te koop van Aukje Niemeijer, de echtgenote van Karel Niemeijer. Zij heeft een zeer productieve loopbaan als kunstschilder achter zich en was leerling van Arie Zuidersma van Kunstkring De Ploeg. Verder komt werk te koop van Greet Dijkstra en Siep van den Berg (schilderijen) en Jaap van Meeuwen (bronzen beelden en sculpturen). De pop-up kunstsalon is gevestigd aan de Kerkstraat 21. Geopend vanaf 31 oktober op iedere donderdag, vrijdag en zaterdag van 14-17 uur.