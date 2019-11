Kunst maakt natuurlijke mysteries Helperzoom zichtbaar

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 13 november vindt de onthulling van Mysteries van Helperzoom plaats. Dit tweeluik is gemaakt door beeldend kunstenaar Will Beckers in opdracht van CBK Groningen en Gemeente Groningen. De aanleiding voor deze twee kunstwerken is de belangrijke ecologische zone die langs de Helperzoom ligt. Het is het migratie, foerageer- en leefgebied voor zo’n 250 plantensoorten en 100 diersoorten. Mysteries van Helperzoom zoomt in op de aanwezige natuur en maakt deze, sterk uitvergroot, zichtbaar voor fietsers, bewoners en andere passanten die van de Helperzoom gebruik maken.

Mysteries van Helperzoom

Gebaseerd op een plant en een dier uit het gebied, verbindt het werk cortenstaal en een vlechtsculptuur met hazelaar tot een levend, dynamisch beeld dat, afhankelijk van het jaargetijde en het weer, er altijd weer anders uit zal zien. De monumentale en in de tijd veranderende beelden verwonderen en maken de ecologische waarde beleefbaar.

Will Beckers

Beeldend kunstenaar Will Beckers is gespecialiseerd in het maken van locatie specifieke natuurlijke installaties die onze relatie met de natuurlijke wereld verkennen. Zijn werk neemt vaak de vorm aan van een biosculptuur of een groeiend organisme waarin hij de natuur confronteert met haar eigen materialen. In eenvoudige, afgemeten gebaren en in direct contact met de natuur, vormt zijn werk een dialoog met het landschap.