Lex Jasper speelt vanaf 16 februari meerdere keren in De Rietschans

Bij De Rietschans in Haren zijn ze in hun nopjes. Het is gelukt om in de maanden februari, maart

en april één van grotere Nederlandse muzikanten, jazzpianist, componist, arrangeur

en dirigent Lex Jasper in huis te halen.

Jasper zal tijdens drie (avond)Dinerconcerten, samen met gast-vocalisten en The Lex Jasper Trio,

optredens verzorgen. Aanvang: 16.30 uur.

Wie kent hem eigenlijk niet?

De veelzijdige Groninger Lex Jasper, met genre(s) als lichte Jazz, Bossanova en Easy listening,

was jarenlang de vaste begeleider van Rita Reys & Greetje Kauffeld en speelde bovendien

met Stéphane Grappelli en Shirley Bassey.

Tijdens het Dinerconcert op zondag 16 februari is als eerste gast de World Class Vocalist

Marjorie Barnes aanwezig. Geboren in New York waar haar carrière een aanvang nam op

Broadway. Midden jaren ’70 was Marjorie lead singer in de befaamde popgroep The Fifth

Dimension, bekend van wereld hits als “Aquarius” en “Let the Sunshine In”. Met deze groep

trok zij de hele wereld over en stond zelfs in het voorprogramma van Frank Sinatra.

Marjorie Barnes vestigde zich uiteindelijk in Nederland en trad op in diverse musicals. Samen

met Lex Jasper en zijn trio kunt u tijdens aanstaand Valentijnsweekend van haar bijzondere

optreden genieten.

Speciaal voor dit Valentijnsweekend spelen ze een selectie stukken die allen op hun eigen

manier iets met liefde en romantiek te maken hebben. Van intieme ballads tot levenslustige

tongue-in-cheek. Kortom, een evenement om niet te missen!



De overige speeldata zijn 21 maart en 17 april

(reservering gewenst)

T: 050 851 05 20

E: reserveringen@derietschans.nl

Concert toeslag € 15,00.pp