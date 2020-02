Lezing 3 maart over Trans-Siberische spoorlijn

Nieuws:

Door: Redactie

Elena Bronnikova, docente Russisch, spreekt op dinsdagavond 3 maart in de Ontmoetingskerk in Haren over de Trans-Siberische spoorlijn. ‘Het achtste wereldwonder’ werd de lijn bij zijn oplevering in het begin van de 20e eeuw genoemd.

Mevrouw Bronnikova neemt het publiek mee op een virtuele reis van Moskou naar Vladivostok en vertelt onder meer over de rol die deze spoorlijn heeft gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Rusland en de rest van de wereld. De kranten vergeleken de voltooiing van de spoorlijn met de ontdekking van Amerika en de aanleg van het Suezkanaal. Met een lengte van 9289 km is het nog altijd de langste spoorweg ter wereld, die als een ijzeren as door zeven tijdzones gaat en Europees Rusland en Siberië tot een geheel maakt. De lezing in Haren is een initiatief van het Nutsdepartement Groningen en Haren en de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

Elena Bronnikova is een Russin, geboren en getogen in de Siberische stad Novosibirsk. Ze heeft daar de universiteit afgerond met een specialisatie in Russische taal, letterkunde en psychologie. Na haar studie heeft ze les gegeven en is als psycholoog werkzaam geweest. In Nederland geeft ze Russische les en houdt ze lezingen over de Russische literatuur en vooral over de geschiedenis en cultuur van Siberië. Zij is ook de vertegenwoordiger in Nederland van het Russische tijdschrift ‘Het onbekende Siberië’.

Dinsdag 3 maart 2020, aanvang 20.00 uur

Elena Bronnikova over: ‘De Trans-Siberische Spoorlijn: IJzeren Ruggengraat van Rusland’

Entree € 7,00, leden Nut gratis op vertoon lidmaatschapskaart

Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren

Reserveren tot 29 februari (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl