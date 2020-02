Lezing over medisch onderzoeksprogramma Lifelines in Haren: 16 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Prof. dr. Ciska Wijmenga en Jackie Dekens bieden hun publiek een kijkje achter de schermen van Lifelines, een onderzoeksprogramma dat moet leiden tot gezonder ouder worden. Het duo spreekt op maandagavond 16 maart in ’t Gorechthuis in Haren.

Lifelines draagt bij aan het doel om mensen in de toekomst gezonder oud te laten worden. Dat doen we door van een grote groep deelnemers allerlei gegevens en lichaamsmaterialen zoals urine, bloed en haar te verzamelen en dit beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Sinds 2006 verzamelen we van ruim 167.000 inwoners uit de drie noordelijke provincies data en lichaamsmaterialen. Deelnemers komen ongeveer eens in de 5 jaar op een locatie voor het afstaan van lichaamsmaterialen en het laten doen van een aantal metingen zoals het meten van de bloeddruk en het laten maken van een hartfilmpje. Daarnaast ontvangen deelnemers om de anderhalf jaar vragenlijsten.

Het onderzoek is uniek door een combinatie van de omvang van het aantal deelnemers, bestaande uit drie generaties, de lange volgtijd, de flexibele dataverzameling en de diversiteit aan data die we verzamelen. Daarmee is onderzoek mogelijk naar risicofactoren, het ontstaan en de ontwikkeling van ziektes. Onderzoek met het doel te ontdekken hoe we gezonder oud kunnen worden.

De duolezing in Haren is een initiatief van het Nutsdepartement Groningen en Haren en de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

Prof. dr. Cisca Wijmenga heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het begrip van de genetica van complexe, veelal chronische, aandoeningen. In haar onderzoek combineert ze onderzoek binnen Lifelines met onderzoek bij patiënten met auto-immuunziekten, en in het bijzonder coeliakie. Wijmenga is tevens een van de trekkers van het onderzoek naar ‘organen op een chip’. Door middel van een ‘darm-op-een-chip’ kan ze niet alleen diepgaander onderzoek naar coeliakie doen, maar ook de rol van darmbacteriën in ziekte en gezondheid bestuderen.

Jackie Dekens, projectmanager bij het CDI: ‘Living Lab Newborn is een real life laboratorium, bij de gezinnen thuis.’ UMCG, Center for Development & Innovation (CDI), Lifelines, Philips en de Life Cooperative van noordelijke mkb’ers bundelen hun krachten in het project Living Lab Newborn om nieuwe producten te ontwikkelen die helpen bij een zo goed mogelijke start.

Maandag 16 maart 2020, aanvang 20.00 uur

Prof. dr. Ciska Wijmenga en Jackie Dekens over ‘Lifelines’

Entree € 7,00, leden Nut gratis op vertoon lidmaatschapskaart

Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren

Reserveren tot 14 maart (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl