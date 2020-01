Lezing over Rutger Kopland 14 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Friso Bavinck uit Haren, oud-docent Nederlands, verzorgt de Groenenberglezing van 14 februari in Glimmen.

Hij was betrokken bij het symposium ‘Aandacht voor Kopland’ ter gelegenheid van de herdenking van de dichter in 2013. Het werk van Rutger Kopland blijft lezers trekken. Wat is het dat het lezen van zijn gedichten de moeite waard maakt? Zijn thema’s, zijn bedrieglijk eenvoudig taalgebruik, zijn humor, zijn liefde voor de natuur? Aan de hand van een selectie van zijn gedichten, gepresenteerd met beelden en filmfragmentjes probeert Bavinck daar achter te komen. Datum: 14 februari. De Groenberg, Markeweg 17, Glimmen. Entree 5,00 inclusief koffie/thee. U kunt zich aanmelden via lezingendegroenenberg@gmail.com