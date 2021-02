Makelaardij Henk Buma 1 jaar na de start: “Een goede verkoopstrategie, daar gaat het om.”

Nieuws:

Door: Redactie

“Mijn hele leven vond ik het al fijn om dingen te regelen. Ik doe alles graag op mijn eigen manier, dat deed ik trouwens als kind al. Daarom heb ik een jaar geleden de stap gezet naar het zelfstandig ondernemerschap.” Aan het woord is Henk Buma (46) uit Haren, die na jarenlange ervaring als makelaar in 2020 zijn eigen bedrijf startte. “Tja, waarom ik dat wilde”, zegt hij. “Om het te kunnen doen zoals ik denk dat het moet. En ik heb er geen spijt van.”

Strategie

Waarin onderscheidt zijn bedrijf zich? Buma: “Dan heb je het over zoiets als bedrijfsvoering, maar ook over de manier waarop je zaken doet. Ik hecht veel aan de menselijke contacten. Maar de belangrijkste sleutelwoorden zijn voor mij: betrouwbaarheid en deskundigheid. Het verkopen van een huis is een proces dat veel verder gaat dan een prijs afspreken en een koopcontract laten tekenen. Het vraagt om een persoonlijke aanpak en een goede strategie die op maat wordt geleverd.”

Vraagprijs

Henk Buma heeft in de loop van de jaren zijn eigen strategie ontwikkeld en daar plukt hij nu als zelfstandige de vruchten van, zegt hij. Hoe omschrijft hij zijn aanpak? Buma: “Ik hou niet zo van inhalige vraagprijzen. Als ik een huis in de verkoop neem zal ik een reële vraagprijs adviseren. Je zult zien dat de markt daar veel sneller op zal reageren. Dan gaan de kopers met elkaar concurreren en dat levert bijna altijd een resultaat op dat veel hoger ligt dan bij een hogere vraagprijs. En daar gaat het tenslotte om.” Volgens Buma denken mensen vaak dat het bieden van een vraagprijs automatisch leidt tot een deal. “Dat klopt niet”, zegt hij. “Een vraagprijs moet je zien als een uitnodiging aan de markt om een bieding te doen. En als er meer kapers en kopers op de kust zijn, dan zal de markt de uiteindelijke prijs bepalen.”

Oververhit

Henk Buma raakt niet uitgepraat over de ervaringen in één jaar eigen bedrijf. Hij begon destijds met een advertentie waarin hij zich voorstelde als ‘de makelaar die nog niets had verkocht’. Een jaar later gaat dat niet meer op. “Het resultaat is boven verwachting, hoewel de markt nu niet zo gemakkelijk is. Er zijn weinig verkopers. Huizenbezitters willen eerst aankopen en dan pas verkopen. Ondanks de winterse kou is de woningmarkt oververhit. Gisteren kon mijn vlag in top omdat ik voor een relatie een heel fijn huis kon aankopen. Binnenkort mag ik hun huis weer gaan verkopen en zo houd je de markt een beetje aan de gang.” Henk Buma zegt dat hij veel heeft gehad aan zijn uitgebreide netwerk in Haren en omgeving. Doordat hij dit vak al lang uitoefent, heeft hij veel kennis van de markt, kent hij hier veel mensen en…veel mensen kennen hem. Zie ook:www.henkbuma.nl

foto: Henk Buma is blij met het resultaat…