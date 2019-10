Massale reanimatietraining UMCG

Nieuws:

Door: Redactie

Het UMCG organiseert op zaterdag 23 november een massale reanimatietraining ‘Help ook levens redden!’. Het doel hiervan is om in totaal achthonderd mensen te trainen in het geven van reanimatie. De deelnemers kunnen dan reanimeren als iemand onverwacht een hartstilstand heeft gekregen. De training duurt drie uur. Na afloop krijgen alle deelnemers een certificaat en kunnen zij zich registreren bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu.nl. De reanimatietraining vindt plaats in het UMCG.

Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, des te groter is de kans is dat de slachtoffers het overleven én verder kunnen leven met minimale schade. Reanimeren binnen zes minuten is daarbij cruciaal. Voor professionele hulpverleners is het vaak niet mogelijk om zo snel bij een slachtoffer te zijn. Burgers die weten hoe ze moeten reanimeren, kunnen in die kritieke minuten beginnen met de eerste hulp.

​Gratis training

In een korte en praktische training, gegeven door ervaren reanimatie-docenten, krijgen deelnemers les in reanimatie. Er zijn zo’n 40 tot 50 instructeurs en 200 reanimatiepoppen aanwezig. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden voor deze training. Zowel in de ochtend als in de middag is er een training.

Inschrijven voor de training kan via deze link: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Evenementen/help-ook-levens-redden/Paginas/default.aspx

HartslagNu​.nl

Iedere deelnemer krijgt na de training een certificaat. Daarmee kunnen zij zich registreren bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu.nl. Via dit landelijke oproepsysteem kunnen zij dan een oproep krijgen als iemand bij hen in de buurt een hartstilstand heeft gekregen en direct hulp nodig heeft. Burgerhulpverleners kunnen dan beginnen het slachtoffer te reanimeren, net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals dit kunnen overnemen.