Meld iemand aan voor de verwendag voor vrouwen met borstkanker

Nieuws:

Door: Redactie

Schoonheidsspecialiste Githa Nijland uit Haren doet mee aan de gratis verwendagen voor vrouwen met borstkanker. Ze zegt: “Ongeveer één op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. Wat natuurlijk een enorme impact heeft op haar leven.”

Behalve de angst en zware behandelingen, krijgen vrouwen met borstkanker ook te maken met een ander uiterlijk door haarverlies en een veranderende huid.

Morgen, 4 februari, is het Wereld Kankerdag. Verschillende schoonheidsspecialisten hebben zich aangesloten bij een landelijke actie om dezeborstkankerslachtoffers een hart onder de riem te steken met een maand lang gratis verwenmiddagen.Een van deze schoonheidsspecialisten is Githa Nijland uit Haren.

Githa : “Het is heerlijk om te zien hoe fijn het voor deze vrouwen is om even vertroeteld te worden. En hen met een stralende huid en tevreden glimlach te zien vertrekken”.

Mocht jezelf verwend willen worden of iemand kennen die je dit heel erg gunt:

Meld je dan aan bij Githa of bij een van de andere Groningse( of Drentse) schoonheidsspecialisten via de website : www.geefeenglimlachcadeau.nl