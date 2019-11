Merkwaardige eenzijdige aanrijding Hemmenkamp, één gewonde

Door: Redactie

Dinsdagavond rond 20.30 uur rukten de hulpdiensten uit naar de Hemmenkamp in Haren.

In deze rustige straat (geen doorgaande weg) is een auto via het grasveld over een greppel gereden en daarna in een andere greppel tot stilstand gekomen. De bestuurder raakte hierbij gewond en moest door de hulpdiensten uit zijn voertuig worden bevrijd. De auto kwam volgens onze informatie vanaf het parkeerterrein van zorginstelling De Dilgt aangereden. Hij kruiste het grasveld en belandde dus in de tweede greppel. Het is denkbaar dat de bestuurder onwel is geworden achter het stuur.



Het Mobiel Medisch Team (MMT) uit Eelde assisteerde bij de hulpverlening. Over de toedracht is nog niets bekend. De gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Update 21.27 uur: De gewonde is per ambulance met sirenes naar het Umcg Ziekenhuis vertrokken, begeleid door MMT en politie.

Foto: Joey Lameris 112Groningen/Haren de Krant